Пятый сезон проката электросамокатов и велосипедов стартует в Казани 5 апреля

С 5 апреля в Казани открывается новый сезон проката электросамокатов, а также велосипедов. Число парковок для средств индивидуальной мобильности увеличится до двух тысяч, а их общая вместимость составит 20 тысяч единиц.

Для жителей и гостей города будет доступно 6 тысяч электросамокатов от компаний Whoosh и Urent, а также 290 велосипедов от сервиса «Зеленый город». Однако на старте сезона в целях безопасности арендовать можно будет только 1,6 тысячи электросамокатов. При наступлении стабильно теплой погоды число доступных самокатов и режим работы сервиса будут увеличены.

В прошлом году были определены единые правила работы сервисов проката самокатов. Совместно с Госавтоинспекцией города были разработаны и утверждены места дислокации, требования к внешнему виду и максимальному количеству единиц на парковке — не более 10.

Если в 2022 году для сервисов по прокату самокатов и велосипедов было предложено 500 мест дислокации, то в этом году их число нарастят до двух тысяч. Благодаря этому зона покрытия расширится, будет обеспечена высокая пешая доступность, что повысит удобство сервиса для горожан.

Операторы обновят дорожную разметку на уже утвержденных местах дислокации и нанесут ее на новые участки. Начать и завершить сессию проката в мобильном приложении пользователи смогут только на утвержденных местах.

Напомним, с 1 марта 2023 года электросамокатам присвоили статус средств индивидуальной мобильности (СИМ). Пользоваться ими могут только лица старше 14 лет. Передвигаться на электросамокатах по автомагистралям нельзя, при движении приоритет имеют пешеходы.

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Разиль Самигуллин