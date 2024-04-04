Весеннее половодье охватило десятки регионов Татарстана

Весна в Татарстане принесла с собой не только пробуждение природы, но и серьезные проблемы, вызванные таянием снега и разливом рек. В некоторых районах республики под воду ушли целые улицы и дороги, а также придомовые территории.

Один из трагических случаев произошел в Бугульминском районе. Играя у водоема в поселке Подгорный, 10-летний мальчик ушел под воду и погиб. Прибывшие на место спасатели извлекли его тело в двух метрах от берега, сообщают новости Татарстана телеканала «ТНВ».

В Муслюмовском районе талые воды затопили жилые дома и улицы, превратив райцентр в Венецию местного масштаба. Набережные, тротуары, скамейки и деревья ушли под воду, оставив лишь островки суши.

Не менее сложная ситуация сложилась и в Набережных Челнах, где под воду ушли автомобильные дороги. Пострадавшие улицы превратились в «притяжение» для талых вод, и жителям пришлось вызволять свои машины из водного плена.

— Видать, где с дамбой что-то не то, а нам убирать сейчас — посетовал на происшествие местный житель.

Частично под воду ушел и СНТ в Тукаевском районе, где разлив притока Камы затопил четыре улицы. Минувшей ночью дачникам потребовалась помощь спасателей, которые эвакуировали 18 человек, в том числе двоих детей.

— В водяном плену оказались не только люди, но и домашние животные — рассказали местные жители.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других районах Татарстана. Так, некоторым жителям Елхово в Альметьевском районе доставила проблемы река Шишма, которая затопила территорию микрорайона Урсала. По словам местных жителей, такая картина наблюдается каждую весну.

Больше всего затопленных придомовых территорий в Буинском районе, где вода подобралась к 34 домам в селах Малькеево, Беляево и Федоровское. Транспортное сообщение с этими населенными пунктами не нарушено, эвакуация жителей не требуется.

— Весеннее половодье может привести к наводнениям и другим чрезвычайным ситуациям. Жителям рекомендуется быть готовыми к возможным рискам и соблюдать меры безопасности, — предупредило МЧС.

В Лаишевском районе участок трассы М-5 оказался под водой после разлива талых вод. В Азнакаевском районе вышедший из берегов Ик затопил поля и низководный мост. Уровень воды над мостом превышает 15 сантиметров, что может привести к его закрытию в случае достижения критического уровня воды.

Ситуация с половодьем находится на контроле МЧС. По прогнозу, пик поводка ожидается на этой неделе. В зоне подтопления также могут оказаться территории в Нурлатском, Новошешминском и Арском районах.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков