В ходе паводков в Буинском и Кайбицком районах Татарстана затоплены 34 придомовые территории

По состоянию на 16.00 4 апреля в Республике Татарстан наблюдаются подтопления в некоторых районах. Ситуация находится под контролем, и жилые дома и социально значимые объекты в зону затопления не попадают. Транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено. Эвакуация жителей не требуется. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

В Буинском и Азнакаевском районах в зоне подтопления оказались три низководных моста, а в Буинском районе и Кайбицком районе — 34 придомовые территории. Сотрудники МЧС провели разъяснительные беседы с населением и держат ситуацию под контролем.

Однако, по данным Центра управления в кризисных ситуациях, прогнозируется ухудшение ситуации. В некоторых районах Республики Татарстан могут быть затоплены придомовые территории, низководные мосты и участки автомобильных дорог. ГУ МЧС России по Республике Татарстан продолжает следить за ситуацией и готово оперативно реагировать на возможные угрозы. Напомним, весенний паводок в Казани в этом году прогнозируется в третьей декаде марта — первой декаде апреля.

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Разиль Самигуллин