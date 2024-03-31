Паводковую обстановку в регионах России контролируют с помощью беспилотников

Фото: Максим Платонов

Сотрудники МЧС России проводят комплекс превентивных мероприятий для безопасного пропуска весеннего половодья. Ежедневно они мониторят паводковую ситуацию, используя системы космического мониторинга и беспилотные авиационные системы.

— С начала весны ледовзрывные работы проведены на 106 участках акваторий, распилено в общей сложности более 312 километров ледового панциря, еще около двух тысяч километров льда разрушено с помощью ледоколов, зачернено около 2,4 квадратного километра льда, расчищен 31 километр русел, укреплено 2,5 километра береговых линий, — рассказал глава МЧС России Александр Куренков о работах, проведенных в рамках противопаводковых мероприятий.

Кроме того, МЧС России активно применяет современные технологии для предупреждения чрезвычайных ситуаций. В работе оперативных дежурных смен успешно внедрены методы разработки ортофотопланов и цифровых моделей рельефа местности.

Напомним, что правительство Оренбургской области объявило о введении режима повышенной готовности в связи с весенним паводком. Также о подготовке к паводкам рассказал раис Республики Татарстан. Глава республики заявил, что села, которые могут оказаться в зоне паводков, должны быть обеспечены необходимым запасом продовольствия и медикаментов, бесперебойной связью и запасом электро- и газоснабжения, а также аварийно-спасательным инвентарем.

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Олег Исаков