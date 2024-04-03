Правительство России выделило 13 млрд рублей на развитие электротранспорта в регионах

Депутат от фракции «Справедливая Россия» Анатолий Аксаков обратил внимание на мировую тенденцию развития электротранспорта и попросил Михаила Мишустина рассказать о поддержке этого направления в России.

Глава правительства заявил, что ключевым условием развития электротранспорта станет обеспечение необходимой инфраструктуры. Так, порядка 2 млрд рублей были направлены на установку 1 151 быстрой зарядной станции в 65 регионах. На 2024 год на эти цели предусмотрено еще 3,7 млрд рублей, что позволит установить еще 1 337 станций.

Кроме того, запущено два производства легковых электромобилей — «Москвич» и Evolute. Налажен выпуск шести моделей, их выпущено уже 8,4 тысячи штук. В 2024 году планируется произвести еще 17 тысяч таких машин.

В 2024—2025 годах планируется начать выпуск электромобилей Lada e-Largus на базе АО «АвтоВАЗ» и экологичных машин под брендом «Атом» на площадке АО «Кама».

Правительство ведет работу по увеличению доли отечественных компонентов в электромобилях. Для этого развернуто строительство трех гигафабрик по выпуску аккумуляторных батарей и компонентов в Калининградской и Московской областях.

Принят ряд мер для повышения доступности и популяризации электромобилей:

За одну такую машину можно получить субсидию в размере 925 тыс. рублей.

С 2023 года для них введен бесплатный проезд по платным федеральным трассам.

В Москве и некоторых регионах действует бесплатная парковка и освобождение от транспортного налога.

Помимо этого, в 2023 году 10 регионов получили порядка 13 млрд рублей на закупку электробусов и создание инфраструктуры для них. 246 из них уже вышли на линии. Напомним, правительство продолжает поддерживать Калининградскую область, столкнувшуюся с внешними ограничениями на транзит грузов из других регионов страны. На субсидирование таких перевозок морским транспортом будет направлено 1,8 млрд рублей.

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Разиль Самигуллин