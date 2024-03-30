В Казани избрали меру пресечения 16-летнему водителю за применение насилия в отношении представителя власти

Судья Ново-Савиновского районного суда города Казани избрал меру пресечения 16-летнему водителю ВАЗ-2107. Подросток проведет под арестом 2 месяца.

Инцидент произошел в Казани. По информации Госавтоинспекции Полк ДПС УМВД России по г. Казани, молодой человек оказал сопротивление при задержании. На основании части 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Напомним, следственными органами Следственного комитета России по Республике Татарстан расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

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Разиль Самигуллин