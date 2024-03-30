Следственный комитет расследует дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции в Татарстане

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Татарстан расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По предварительным данным следствия, 29 марта 2024 года в Казани 16-летний подросток, находясь за рулем автомобиля, совершил ДТП, уходя от полицейской погони. В результате аварии инспектор ДПС получил травмы. После совершения ДТП подросток скрылся, однако вскоре был задержан.

Председатель СК России поручил руководителю СУ по Республике Татарстан В.А. Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела. Напомним, сегодня в Ново-Савиновском райсуде Казани будет решаться вопрос о мере пресечения для 16-летнего подростка, который накануне, будучи за рулем автомобиля, не подчинился полицейским и насильно увез одного из них при попытке задержания.

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Разиль Самигуллин