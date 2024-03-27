Еще 34 пострадавших выписали из больниц Москвы

34 пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» выписали из больниц Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В больницах под присмотром врачей остаются еще 60 человек.

— Врачи делают все возможное для спасения жизни и скорейшего исцеления пострадавших. Больше 100 сотрудников Московской скорой помощи и Центра медицины катастроф, свыше 700 врачей и медсестер, усилившие работающие смены в больницах, участвовали в спасении пострадавших, — отметил он.

Напомним, что ранее специалисты МЧС России завершили аварийно-спасательные работы в выставочном центре «Крокус Экспо». Они полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов.

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