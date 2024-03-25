Матчи 22-го тура РПЛ начнут с минуты молчания

Фото: Динар Фатыхов

Минута молчания в память о жертвах теракта откроет матчи 22-го тура Российской Премьер-лиги.

Все матчи 22-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших во время террористического акта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба турнира.

В РПЛ подчеркнули, что организация координирует свои действия с правоохранительными органами. Подготовка к проведению 22-го тура, который пройдет с 29 по 31 марта, проходит с учетом повышенных мер безопасности участников соревнований и зрителей.

Напомним, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве пострадали более 150 человек, а главы регионов отменили массовые мероприятия на ближайшее время.

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Олег Исаков