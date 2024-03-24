Супружеская пара пропала после теракта в «Крокус Сити Холле»

Дочь пропавшей в «Крокус Сити Холле» пары ищет родителей, пропавших после теракта в Москве.

Людмила, дочь супружеской пары, которая пропала после теракта в «Крокус Сити Холле», ищет своих родителей. Она рассказала RT, что незадолго до начала стрельбы родители прислали ей видео из концертного зала. После этого ей позвонила сестра и сообщила о происшествии в «Крокусе». Женщина начала звонить родителям, но их телефоны уже были недоступны.

Позже Людмила нашла в Сети пост двух мужчин, которые ищут своих жен. На фотографии этих женщин из концертного зала она узнала своих родителей.

«У них такая же ситуация… жена одного из них прислала ему видео. Там были слышны выстрелы. Он начал ей звонить, но уже были не абоненты», — рассказала Людмила.

Ранее стало известно, что во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибла помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер, которая не могла выйти на связь с директором группы Юрием Чернышевским. Общее количество погибших в «Крокус Сити Холле», по данным Минздрава Подмосковья, возросло до 154 человек.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».