В больницах Москвы и Подмосковья находится 121 госпитализированный после теракта «Крокус Сити Холле»

В медицинских учреждениях Москвы и Подмосковья находится 121 госпитализированный после теракта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление губернатора Московской области Андрей Воробьев.

Все ранения сложные, однако врачи делают все возможное.

Также губернатор заявил, что количество жертв теракта в «Крокус Сити Холле» будет значительно расти. Об этом сообщил ТАСС.

Ранее Следственный комитет заявил, что количество погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 93 человек.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин