Количество погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 93 человек

Количество погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 93 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что глава ФСБ сообщил Путину о задержании 11 человек, включая всех 4 террористов, причастных к теракту в «Крокусе».

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Разиль Самигуллин