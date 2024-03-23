КАИ в субботу отменил очные занятия

Фото: Максим Платонов

В связи с особым указанием Минобрнауки РФ, все занятия в КНИТУ-КАИ завтра, 23 марта, будут проводиться в дистанционном формате. Доступ в здания университета будет ограничен для студентов и сотрудников. Планируемые олимпиады переносятся на более поздний срок.

Данное решение принято на фоне теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве. Также раннее стало известно, что регионы отменяют массовые мероприятия в связи с терактом в «Крокусе».

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Также общественные мероприятия отменили в Республике Крым и Курске. В Ленобласти также отменили проведение развлекательных мероприятий до особого распоряжения. Такое же решение приняли и в Вологодской области.

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Олег Исаков, Артем Гафаров