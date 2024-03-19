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Банк России опубликовал курс валют на 20 марта

17:46, 19.03.2024

Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 20 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Так, юань прибавил 0,02 копейки, доллар повысился на 0,24 копейки, а евро — на 0,14 соответственно. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань 12,77 рубля (+0,02),
  • доллар 92,22 рубля (+0,24),
  • евро 100,10 рубля (-0,14).

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Разиль Самигуллин
Экономика
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