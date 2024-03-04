В Казани активистку «Яблока» обвиняют в дискредитации армии и публичном неуважении к дате 9 Мая

Фото: Плотникова Ирина

Перед Верховным судом Татарстана предстанет казанская активистка Зульфия Ситдикова. Ей предъявлены обвинения в распространении сведений о Дне Победы, выражающих явное неуважение к обществу (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ), и в дискредитации использования Вооруженных сил РФ в защиту интересов граждан России и поддержания международного мира и безопасности (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).



По данным «Реального времени», ранее партия «Яблоко» объявляла о сборе средств на адвоката Ситдиковой и указывала, что поводом для ее уголовного преследования стали два «антивоенных» плаката. Фотография одного из них на фоне Вечного огня в парке Победы Казани была размещена в соцсетях в мае, с другим Зульфию Ситдикову задержали в конце апреля в парке им. Урицкого.

На апрельском баннере была обозначена дата «9 Мая» с перевернутой вверх ногами буквой «М». По мнению эксперта-лингвиста, эта графика содержит «признаки негативной оценки деятельности Красной Армии в период Великой Отечественной» и «может расцениваться как оскорбление памяти» защитников страны. По версии силовиков, активистка планировала сделать снимок с этим плакатом на фоне памятника погибшим во Второй мировой войне.

Уголовное дело против Зульфии Ситдиковой возбудили в Следкоме в июле 2023 года. Дома у активистки прошли обыски. После допроса ее отпустили под подписку о невыезде.



28 февраля это дело с утвержденным обвинительным заключением поступило в Верховный суд РТ. Рассматривать его предстоит судье Ильшату Тухватуллину и, возможно, не в одиночку. Как выяснило «Реальное время», обвиняемая просит созвать коллегию присяжных.

Дата первого заседания суда пока не назначена. Ранее Ситдикову уже привлекали к административному штрафу в 40 тысяч рублей за появление в «антивоенной» футболке на концерте Олега Газманова.