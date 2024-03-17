Средняя стоимость «блинного набора» в Казани составила 141 рубль

Центр стратегических разработок рассчитал стоимость приготовления главного масленичного блюда. Испечь стопку из 40 блинов дешевле всего в Республике Мордовия — на 20% ниже, чем по стране. Себестоимость одного блина по стране составила 2,86 рубля. В Казани «блинный набор» обойдется в 141 рубль, об этом сообщает «Газета.Ru».

На среднюю декабрьскую зарплату россиянин может испечь 36 тысяч штук масленичного лакомства.



Для зарубежных стран «индекс блина» показал следующие значения:

в Казахстане — 119 рублей,

в США — 202 рубля,

в Японии — 236 рублей.

Последний день масленичных гуляний пройдет сегодня вместе с семейным фестивалем «Всей семьей на выборы», где хедлайнерами выступят «Иванушки International», Ваня Дмитриенко, Хабиб, «Кар-мэн» и «Хор Турецкого». Для всех гостей фестиваля будут проведены разные мероприятия: выездные площадки питания, масленичные гулянья с интернациональной кухней, выступление уличных театров, большой концерт с известными исполнителями, а также артисты татарской эстрады.



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Нафиса Миннехузина