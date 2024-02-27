Треть казанцев хотят зарабатывать от 100 до 200 тысяч рублей через год

Согласно данным страховой компании «Ренессанс Жизнь» и исследовательского центра «Зарплаты.ру», треть жителей Казани рассчитывают получать через год заработную плату в размере от 100 000 до 200 000 рублей, а еще 18% хотели бы зарабатывать более 200 000 рублей.

В настоящее время 43% опрошенных хотели бы освоить более прибыльную профессию, а 16% уже начали осваивать новую специальность.

Самой прибыльной сферой 65% респондентов считают сферу информационных технологий. На втором месте по доходности — промышленная сфера (8%), на третьем — блогосфера (7%).

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Разиль Самигуллин