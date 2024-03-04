«Ак Барс» объявил состав на третий матч с «Автомобилистом»

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов внес два изменения в состав своей команды на гостевой матч с «Автомобилистом». Поединок пропустят Александр Радулов и Артем Галимов. Их заменят Кирилл Петров и Семен Терехов.

«Ак Барс» огласил следующую заявку на матч:



Вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);

Даниил Журавлев — Вячеслав Войнов (а), Артем Лукоянов (к) — Дмитрий Кателевский — Никита Дыняк;

Дмитрий Юдин — Митчелл Миллер, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Семен Кошелев;

Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Дмитрий Яшкин;

Максим Быков, Кирилл Петров — Илья Сафонов — Семен Терехов.



Матч между командами в рамках серии плей-офф КХЛ пройдет в 17.00 на льду КРК «Уралец» в Екатеринбурге. Серия длится до четырех побед.

В первых двух матчах удача была на стороне «Автомобилиста». В первой игре казанцы проиграли со счетом 1:2, во второй «барсы» пропустили четыре безответные шайбы.

Капитан «Ак Барса» Александр Радулов пропускает матч из-за дисквалификации. Наказание он получил за удар соперника в голову.

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