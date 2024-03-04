Сегодня пройдет третья встреча между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» в рамках плей-офф

Сегодня казанский хоккейный клуб «Ак Барс» проведет третий матч в серии с екатеринбургским «Автомобилистом». Матч в рамках серии плей-офф КХЛ пройдет в 17.00 на льду КРК «Уралец» в Екатеринбурге.

В настоящее время счет в серии 2:0 в пользу «Автомобилиста». Суммарно за два матча екатеринбургская команда настреляла 6 шайб, в то время как «Ак Барс» отличился только один раз. Впереди у команд остается только два матча: 4 и 6 марта.

Ранее сообщалось, что нападающий казанского «Ак Барса» получил дисквалификацию на одну игру. Такое решение принял Спортивно-дисциплинарный комитет.

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Разиль Самигуллин