Новости спорта

18:27 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Дмитрий Чернышенко заявил об успехе «Игр будущего» как мирового бренда

17:10, 03.03.2024
Дмитрий Чернышенко заявил об успехе «Игр будущего» как мирового бренда
Фото: скрин realnoevremya.ru с сайта vkplay.live/gof

После успешного запуска в Казани «Игры будущего» стали мировым брендом, заявил на церемонии закрытия турнира вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Он поблагодарил спортсменов за честную борьбу и отметил успех Татарстана как принимающей стороны.

— «Игры Будущего» стали мировым брендом, а Россия доказала свою лидирующую роль в глобальном сообществе. Спасибо спортсменам за честную борьбу, — заявил Дмитрий Чернышенко.

«Игры будущего» прошли в Казани с 19 февраля по 3 марта. В программу вошли соревнования по 21 дисциплине с участием 2 000 спортсменов из 107 стран. Турнир дал старт движению фиджитал, которое объединяет реальный и виртуальный спорт.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина
Спорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также