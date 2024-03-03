Дмитрий Чернышенко заявил об успехе «Игр будущего» как мирового бренда
После успешного запуска в Казани «Игры будущего» стали мировым брендом, заявил на церемонии закрытия турнира вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
Он поблагодарил спортсменов за честную борьбу и отметил успех Татарстана как принимающей стороны.
— «Игры Будущего» стали мировым брендом, а Россия доказала свою лидирующую роль в глобальном сообществе. Спасибо спортсменам за честную борьбу, — заявил Дмитрий Чернышенко.
«Игры будущего» прошли в Казани с 19 февраля по 3 марта. В программу вошли соревнования по 21 дисциплине с участием 2 000 спортсменов из 107 стран. Турнир дал старт движению фиджитал, которое объединяет реальный и виртуальный спорт.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым