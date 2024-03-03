Татарстанцев предупредили о тумане

Татарстанские синоптики предупредили о тумане. Его стоит ждать во второй половине дня 3 марта.

По данным Гидрометцентра Татарстана, на территории республики и Казани ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Он сохранится до утра 4 марта.

С утра на город опустился туман. По этой причине самолеты сразу нескольких авиакомпаний вылетали из Казани с опозданием. Такая же ситуация и с самолетами, которые направлялись в столицу республики.



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