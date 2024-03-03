Новости общества

14:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстанцев предупредили о тумане

14:07, 03.03.2024

Татарстанские синоптики предупредили о тумане. Его стоит ждать во второй половине дня 3 марта.

По данным Гидрометцентра Татарстана, на территории республики и Казани ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Он сохранится до утра 4 марта.

С утра на город опустился туман. По этой причине самолеты сразу нескольких авиакомпаний вылетали из Казани с опозданием. Такая же ситуация и с самолетами, которые направлялись в столицу республики.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также