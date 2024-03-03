Книжного фестиваля «МАРТ» не будет

10 марта в Калининграде должен был пройти книжный фестиваль «МАРТ», организованный независимым петербургским издательством «Поляндрия». 1 марта издательство получило официальное письмо от ИП Марьина В.В., который сдал в аренду несколько залов в пространстве «Заря». В одностороннем порядке владелец помещения разорвал договор, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Что это за обстоятельства — в официальном письме не указано.

По словам генерального директора издательства «Поляндрия», на фестиваль должно было прийти больше 4 тыс. человек.

— Вчера мы получили письмо, о том, что кинотеатр «Заря» не сможет предоставить нам площадки для проведения наших мероприятий (встречи с авторами, издательством, журналистами и концерт Варвары Визбор тоже не смогут провести). <...> Мне только очень обидно, что столько людей хотели встретиться и просто поговорить о книгах. Столько детей хотели почитать вслух и помастерить с родителями. Два спектакля были готовы к премьере и многое другое <...> Ну что ж. Мы все равно сделаем «МАРТ». Он все равно состоится. Сейчас подышим и будем искать новый город, — написала издатель Дарина Якунина в telegram-канале фестиваля.

В рубрике «Книжная полка» выходило несколько рецензий на книги издательства «Поляндрия». Это роман Одри Маги «Колония», автофикшн Марины Кочан «Хорея», книга победителя Международного Букера Георги Господинова «Времеубежище», роман французской писательницы Мариетты Наварро «Ультрамарины», книга турецкого писателя Ахмета Алтана «Мадам Хаят» и остросюжетный роман мексиканского писателя и сценариста Гильермо Арриаги «Спасти огонь».

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Екатерина Петрова