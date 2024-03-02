Wildberries предоставила продавцам методику расчета и отчеты о возмещении убытков в Шушарах

Интернет-магазин Wildberries начал предоставлять методику расчета и отчеты о возмещении убытков продавцам, чей товар был утрачен в складском комплексе в Шушарах. Документы поэтапно загружаются в личный кабинет продавца на портале. В отчете описана методика расчета и сумма компенсации, а также представлен график выплат. Если продавец с ним согласен, он может подтвердить это, тогда выплаты начнутся по графику. Об этом сообщает пресс-служба Wildberries.

Предварительные частичные выплаты продавцам Wildberries начала перечислять 15 января. Платежи совершаются еженедельно. Итоговая сумма компенсации и график платежей будут скорректированы в соответствие с выплатами, которые были сделаны ранее.

Сумма возмещения определяется для каждого продавца отдельно на основании цены товара с учетом средней скидки за минусом стандартных расходов. В расчете учитывается процент выкупа товара и его оборачиваемость. Цена товара постоянно меняется: продавцы делают скидки с учетом сезонных колебаний спроса и предложения или участвуют в распродажах. Эти колебания учитываются при определении средней скидки.

Ранее сообщалось, что компания Wildberries и правительство Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны также договорились о строительстве первого распределительного центра.



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Разиль Самигуллин