Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге локализовали на площади 70 тысяч «квадратов»

Силы МЧС локализовали пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. Его площадь составила 70 тысячах квадратных метров.

Как сообщили в МЧС, в здании произошло обрушение на площади 40 «квадратов». Во время тушения пожара, ему присвоили повышенный ранг №5.

Сведения о пострадавших не поступали. На месте продолжают работают сотрудники экстренных служб.

Прокуратура Пушкинского района города уже начала проверку по факту пожара. Надзорное ведомство даст оценку полноте мер, принятых для обеспечения пожарной безопасности.

Сообщение о пожаре поступило в 07.42. Изначально сообщалось, что площадь пожара составляет одну тысячу «квадратов», но позднее она выросла до 50 тысяч квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг №4.

Маркетплейс Wildberries обещает компенсировать убытки как покупателям, так и продавцам в связи с пожаром. Товары, которые хранились на этом складе, будут убраны с витрины платформы, а покупателям вернут средства за утерянные заказы. Масштабы ущерба пока уточняются.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов