Wildberries выплатила первые компенсации продавцам, чьи товары сгорели на складе в Шушарах
В пресс-службе компании Wildberries заявили, что товары на складе в Шушарах были застрахованы на период хранения и транспортировки. Компания продолжает выполнять свои обязательства перед партнерами, несмотря на пожар.
— Сегодня Wildberries выплатила первые компенсации продавцам, чьи товары пострадали в пожаре на складе в Шушарах, — заявили в пресс-службе.
Там также уточнили, что размер выплаты «рассчитан на основе среднерозничной цены на товар за вычетом стандартных расходов — комиссии маркетплейса и стоимости логистики».
Также в пресс-службе заявили, что выплаты продавцам будут осуществляться поэтапно.
В компании обратили внимание, что «сегодняшнее возмещение — первая выплата, она сделана на базе предварительной оценки, которая в дальнейшем будет уточняться». Касательно других вопросов страхования имущества компании, в онлайн-магазине отказались давать комментарии, ссылаясь на договорные отношения с страховыми компаниями.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым