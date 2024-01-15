Wildberries выплатила первые компенсации продавцам, чьи товары сгорели на складе в Шушарах

В пресс-службе компании Wildberries заявили, что товары на складе в Шушарах были застрахованы на период хранения и транспортировки. Компания продолжает выполнять свои обязательства перед партнерами, несмотря на пожар.

— Сегодня Wildberries выплатила первые компенсации продавцам, чьи товары пострадали в пожаре на складе в Шушарах, — заявили в пресс-службе.

Там также уточнили, что размер выплаты «рассчитан на основе среднерозничной цены на товар за вычетом стандартных расходов — комиссии маркетплейса и стоимости логистики».

Также в пресс-службе заявили, что выплаты продавцам будут осуществляться поэтапно.

В компании обратили внимание, что «сегодняшнее возмещение — первая выплата, она сделана на базе предварительной оценки, которая в дальнейшем будет уточняться». Касательно других вопросов страхования имущества компании, в онлайн-магазине отказались давать комментарии, ссылаясь на договорные отношения с страховыми компаниями.



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Илина Хакимова