В Татарстане подорожала мука и хлеб
По данным Татарстанстата в республике подорожала мука, пшеничный хлеб и булочные изделия.
Средние потребительские цены на хлебобулочные изделия по Республике Татарстан увеличились на неделе с 19 по 26 февраля 2024.
Так, цена килограмма пшеничной муки выросла на 0,26% и составила 40,07 рубля. Стоимость хлеба из ржаной, ржано-пшеничной муки снизилась на 0,08% — до 61,33 рубля за килограмм. Цена хлеба и булочных изделий из пшеничной муки различных сортов увеличилась на 0,04% и достигла 79,51 рубля за килограмм.
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