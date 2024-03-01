Прокуратура хочет вернуть за решетку онкобольного Агляма Садретдинова

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Сегодня в Вахитовский суд Казани поступило апелляционное представление на решение о вольной для осужденного за убийство экс-главы Буинского района и экс-министра экологии Татарстана. Прокурор Рамис Гумеров считает, что это постановление нужно отменить и, несмотря на болезни, вновь изолировать Агляма Садретдинова от общества, сообщают источники «Реального времени».



Напомним, 28 февраля Вахитовский суд удовлетворил ходатайство Садретдинова об освобождении от дальнейшего отбывания наказания в виде 8 лет колонии строгого режима ввиду наличия букета заболеваний. Основанием для такого решения стало заключение медиков ФСИН и результат комиссионной экспертизы о состоянии здоровья осужденного. Оба документа подтвердили — один из диагнозов отставного ВИП-чиновника включен в утвержденный правительством РФ Перечень заболеваний, препятствующий отбыванию наказания в местах лишения свободы.

Садретдинова освободили в зале суда. Ему предстоит девятый курс химиотерапии в отделении онкогематологии РКБ. Кроме того, освобожденный остается подсудимым. Рассмотрение его дела в части обвинений по взяткам затягивает неявка свидетелей, включая главного — соучастника дела об убийстве Маскуда Назмиева. На его показаниях во многом строится и первый приговор бывшего буинского главы.

В феврале 2022-го Приволжский суд Казани приговорил Агляма Садретдинова к 8 годам колонии строгого режима, посчитав доказанным подстрекательство к резонансному убийству 19-летней давности. В ночь на 3 июля 2003-го во дворе собственного дома был застрелен экс-председатель буинского комитета по защите прав потребителей, помощник депутата Госдумы РФ Рашит Садыков, неоднократно сообщавший о нарушениях в Буинском районе в федеральные и республиканские органы власти. В процессе было установлено: обращения активиста и сотрудничавших с ним депутатов в начале 2000-х касались и действий главы района Агляма Садретдинова, и бизнесмена Маскуда Назмиева (в 2010-м получил 4 года «строгача» за пособничество и подстрекательство к убийству Садыкова, — прим. ред.), но не ограничивались лишь этими двумя персонами.

При вынесении того приговора суд посчитал нужным оправдать Садретдинова по всем эпизодам предполагаемых взяток, однако с этими выводами в августе 2022-го не согласился Верховный суд Татарстана. В итоге, отбывая наказание по делу об убийстве, бывший ВИП-чиновник предстал перед судом по обвинению в коррупции.

Заметим, вину по всем вышеупомянутым эпизодам Аглям Садретдинов не признавал и не признает, заявляя о «фантастических выдумках» силовиков. Под стражей он находился 3,5 года — с 17 июля 2020-го.