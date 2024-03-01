В Татарстане вырос минимальный потребительский бюджет

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин утвердил стоимостную величину минимального потребительского бюджета по республике на IV квартал 2023 года. Она составила 22 493 рубля.

Это на 556 рублей больше, чем было в III квартале. Тогда минимальный потребительский бюджет составлял 21 937 рублей.



В апреле — июне 2023 года стоимостная величина минимального потребительского бюджета в Татарстане составила 22 020 рублей. Сумма оказалась на 215 рублей больше, чем в январе — марте, когда она равнялась 21 805 рублям.



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