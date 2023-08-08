Кабмин Татарстана увеличил минимальный потребительский бюджет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Стоимостная величина минимального потребительского бюджета в целом по Татарстану за второй квартал 2023 года утверждена постановлением Кабмина республике в размере 22 020 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 3,4%, или на 720 рублей, подсчитало «Реальное время».

По сравнению с первым кварталом 2023 года стоимостная величина минимального потребительского бюджета увеличена на 215 рублей. В январе — марте она составила 21 805 рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В апреле — июне 2022 года стоимостная величина минимального потребительского бюджета в целом по Татарстану составляла 21,3 тысячи рублей. Эта сумма была на 9,65% больше, чем за январь — март, когда она оценивалась в 19 424 рубля.



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Татьяна Демина