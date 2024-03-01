Музей ИЗО РТ пополнился работами Зураба Церетели

Накануне в дар Музею изобразительных искусств Татарстана переданы две работы Зураба Церетели. Сейчас обе они находятся среди экспонатов открывшейся выставки, которая продлится до 12 мая.

— В дар в фонд нашего музея передана одна живописная работа и одна графическая работа художника. Наконец-то и у нас в музее будет царствовать его живопись, — отметила директор музея Розалия Нургалеева.

В Галерее современного искусства Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан открылась персональная выставка работ народного художника СССР и РФ, посла Доброй воли ЮНЕСКО, президента Российской академии художеств Зураба Константиновича Церетели. Экспозиция приурочена к 90-летнему юбилею мастера.



На выставке представлено 120 работ, среди которых живописные и графические произведения, а также несколько работ, подаренных автором музею ИЗО РТ. Одна из них — натюрморт «20 апреля», написанный в 2019 году. На картине изображены подсолнухи.

Зураба Церетели — советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог. С 1997 года — президент Российской академии художеств. Академик АХ СССР.

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