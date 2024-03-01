В Казани установилась теплая безветренная погода
Сегодня утром, 1 марта, в Казани -4 градуса. Днем температура поднимется до 2 градусов выше ноля. На дорогах гололедица. Температура ночью опустится до 5 градусов ниже ноля.
Безветренно, давление 765 мм рт. ст. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.
Завтра, 2 марта, погодные условия сохранятся. Утром синоптики прогнозируют 6°...2°C, пасмурно, 1°...0°C. Ночью до 5°...4°C.
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