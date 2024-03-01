Новости

11:43 МСК Все новости
Новости раздела

В Казани установилась теплая безветренная погода

07:25, 01.03.2024

Сегодня утром, 1 марта, в Казани -4 градуса. Днем температура поднимется до 2 градусов выше ноля. На дорогах гололедица. Температура ночью опустится до 5 градусов ниже ноля.

Безветренно, давление 765 мм рт. ст. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Завтра, 2 марта, погодные условия сохранятся. Утром синоптики прогнозируют 6°...2°C, пасмурно, 1°...0°C. Ночью до 5°...4°C.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Online-конференция с Эльмирой Зариповой, министром труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
Официальные партнеры