Главный тренер «Ак Барса» указал на проблемы с дисциплиной в команде

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов считает, что для команды настал «тяжелый момент». По мнению наставника, у его подопечных есть проблемы с дисциплиной.

— Сегодня 14 минут удаления — ну куда это годится? Конечно, игра ломается, очень сложно потом перестраиваться. Есть вопросы к отдельным игрокам, дисциплина, конечно, хромает. Я понимаю, что они не специально это делают, но есть глупые удаления, которые не позволяют нам играть правильно, — передает слова тренера клубная пресс-служба.

Отдельно тренер остановился на действиях Кирилла Адамчука, который заработал 2 минуты штрафа за то, что вывел шайбу за стекло.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Что тут можно сказать? Да, он нарушил, но что я могу сказать? Мы не молчим, на собраниях все время обсуждаем и индивидуально разговариваем. Но пока не можем справиться с этим вопросом, — объяснился тренер.

Сегодня «Ак Барс» на своем льду проиграл магнитогорскому «Металлургу». Матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ завершился со счетом 1:4 (0:1, 0:2,1:1). Для команды Зинэтулы Билялетдинова это уже третье поражение подряд.



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Айрат Назипов