Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ
По результатам заключительного игрового дня регулярного чемпионата Фонбет КХЛ определились окончательные пары первого раунда плей-офф:
- Западная конференция:
(1) «Динамо» Москва — «Динамо» Минск (8)
(2) СКА — «Торпедо» (7)
(3) «Локомотив» — ЦСКА (6)
(4) «Спартак» — «Северсталь» (5)
- Восточная конференция:
(1) «Металлург» — «Амур» (8)
(2) «Авангард» — «Лада» (7)
(3) «Салават Юлаев» — «Трактор» (6)
(4) «Ак Барс» — «Автомобилист» (5)
Казанский «Ак Барс» начнет первые игры розыгрыша Кубка Гагарина на домашней арене двумя матчами с екатеринбургским «Автомобилистом». Первая и вторая встречи команд состоятся 29 февраля и 2 марта.
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