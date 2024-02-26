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Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ

22:12, 26.02.2024

По результатам заключительного игрового дня регулярного чемпионата Фонбет КХЛ определились окончательные пары первого раунда плей-офф:

  1. Западная конференция:
    (1) «Динамо» Москва — «Динамо» Минск (8)
    (2) СКА — «Торпедо» (7)
    (3) «Локомотив» — ЦСКА (6)
    (4) «Спартак» — «Северсталь» (5)
  2. Восточная конференция:
    (1) «Металлург» — «Амур» (8)
    (2) «Авангард» — «Лада» (7)
    (3) «Салават Юлаев» — «Трактор» (6)
    (4) «Ак Барс» — «Автомобилист» (5)

Казанский «Ак Барс» начнет первые игры розыгрыша Кубка Гагарина на домашней арене двумя матчами с екатеринбургским «Автомобилистом». Первая и вторая встречи команд состоятся 29 февраля и 2 марта.

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Олег Исаков
СпортХоккей
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