В Казани свернули стартовавший осенью проект алтайской сети фастфуда

Фото: realnoevremya.ru

Менее полугода проработала в Казани первая точка барнаульской сети кафе быстрого питания «Гриль №1», открывшаяся осенью в ТЦ «Республика». Алтайский ресторатор запустил свой проект параллельно с крымским коллегой — симферопольской сетью хинкальных «Старик Хинкалыч», который открыл свой ресторан в октябре и продолжает работать.

Оба заведения появились на первом этаже торгового центра на месте «съехавшего» магазина детской одежды Mothercare. Причем «Гриль №1» планировал также открыться на углу Чистопольской и Меридианной — в ТАЦ «Арго». Что пошло не так у барнаульского участника рынка общепита в Казани — неясно, в компании не комментировали запуск своих кафе и пока не ответили на вопросы издания.

Основателями сети «Гриль №1» выступают барнаульские предприниматели Станислав и Анастасия Сергеевы. Франчайзером является барнаульское ООО «Гриль 1 франчайзинг», зарегистрированное Анастасией Сергеевой в 2019 году. Выручка компании по итогам 2022 года составила без малого 67,7 млн рублей, чистая прибыль превысила 8,3 млн.

В настоящее время неисключительной концессией на товарный знак сети обладает 20 лицензиатов — 10 в Алтайском крае, 7 в Кемеровской области, 2 в Белгородской и 1 в Астраханской. Большинство лицензиатов — индивидуальные предприниматели, но в Новокузнецке под этим брендом работает принадлежащее Евгению Чередниченко ООО «Гриль №1», а в Рубцовске и Барнауле — ООО «Фастфуд Алтай» и «Фудмаркет».

Василя Ширшова