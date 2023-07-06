В Казани возле парка Горького закрыли подземный переход и перенесли остановку
В Казани возле парка Горького закрыли подземный переход и остановку — территорию благоустраивают. По проекту там установят единый проницаемый павильон, который будет служить и остановкой, и входом в переход, сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.
На время работ пройти через подземный переход будет невозможно. Ближайшие наземные переходы расположены по ул. Зинина и ул. Горького.
Саму остановку пока перенесли на 300 метров вперед. Дойти к ней можно вдоль забора по специально организованному проходу.
В исполкоме указали, что закрытие необходимо для безопасной организации работ.
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