В Казани началась реконструкция входной группы парка имени Горького

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В Казани началась реконструкция входной зоны парка культуры и отдыха имени Горького. На данный момент рабочие снимают брусчатку.



Переустройство охватит территорию от автомобильной парковки перед ТРЦ «Корстон» и автобусной остановки с подземным переходом до мемориальной зоны с памятником Неизвестному Солдату. Согласно проекту, площадь перед парком будет не просто перестроена, а переосмыслена за счет ландшафтных изменений, которые откроют новые пешеходные потоки и сформируют современное видение.



Работы, которые будут проведены на этой территории, должны полностью ликвидировать некорректные пешеходные маршруты, а также по-новому организовать пространство каждого из объектов. Ландшафтные изменения разобьют общую площадь на совершенно новые участки. Таким образом, визуальная проницаемость места будет не просто увеличена, но и поможет взглянуть на парк с совершенно непривычных углов.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Большая наполненность растительностью и дизайн данных участков преобразуют знакомую всем территорию под современный облик: новая облицовка остановочного павильона и технических помещений, парадное окружение мемориального комплекса и клумбы. Кроме того, на этом месте появится большое количество высоких кустарников, которые в летнее время будут создавать естественную тень.

О том, что парк ждут изменения, «Реальное время» писало в январе. О том, каким должен стать вход в главный городской парк и какие проблемы это сможет решить, — в материале.

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Елизавета Пуншева