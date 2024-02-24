Зинэтула Билялетдинов изменил состав «Ак Барса» на матч с «Амуром»

Фото: Головатенко Маргарита

Главный тренер казанского «Ак Барса» произвел изменения в состав своей команды на матч регулярного чемпионата КХЛ. «Барсы» встретятся с «Амуром» на льду «Дворца спорта» в 17.00.



В матче не сыграют Иван Блашков, Дмитрий Юдин, Кирилл Адамчук, Семен Терехов и Артем Лукоянов. Их заменят Тимур Билялов, Артемий Князев, Константин Лучевников, Алексей Марченко и Дмитрий Кагарлицкий.

Состав «Ак Барса»:

Вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);

Артемий Князев — Вячеслав Войнов (а), Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Семён Кошелев;

Константин Лучевников — Митчелл Миллер, Райли Барбер — Вадим Шипачев (к) — Кирилл Петров;

Даниил Журавлев — Алексей Марченко, Дмитрий Кагарлицкий — Илья Сафонов (а) — Артем Галимов;

Никита Лямкин, Максим Быков — Дмитрий Кателевский — Никита Дыняк.

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко ожидает непростой матч с «Амуром». По мнению наставника, хабаровчане «сейчас на ходу».

Оба клуба уже попали в плей-офф Кубка Гагарина. Окончательные пары еще не определены. Матчи «на вылет» начнутся 29 февраля и закончатся 29 апреля.

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