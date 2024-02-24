Тренер «Ак Барса» оценил уровень «Амура» в преддверии матча

Фото: Фатыхов Динар

Тренер казанского «Ак Барса» Юрий Бабенко ожидает непростой матч с хабаровским «Амуром». Хоккейный поединок состоится сегодня в 17.00 во Дворце спорта.

— Это команда, которая сейчас на ходу, они неспроста забрали последнюю путевку в плей-офф. Предстоит серьезная и непростая игра, — передает его слова пресс-служба клуба.

Как заявил Бабенко, в ближайших матчах казанским хоккеистам нужно сделать акцент на дисциплине, правильной игре и выполнении игрового задания.

Оба клуба уже попали в плей-офф Кубка Гагарина. Окончательные пары еще не определены. Матчи «на вылет» начнутся 29 февраля и закончатся 29 апреля.

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