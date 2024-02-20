Определились все участники розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина сезона 2023/24
После матча нижнекамского «Нефтехимика» с минским «Динамо» определились все участники розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина в сезоне 2023/24.
Список участников Кубка Гагарина выглядит следующим образом:
- Западная конференция:
СКА (Санкт-Петербург), «Динамо» (Москва), «Локомотив» (Ярославль), «Спартак» (Москва), «Северсталь» (Череповец), «Торпедо» (Нижний Новгород), ЦСКА (Москва), «Динамо» (Минск),
- Восточная конференция:
«Авангард» (Омск), «Металлург» (Магнитогорск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Ак Барс» (Казань), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Трактор» (Челябинск), «Лада» (Тольятти), «Амур» (Хабаровск).
Матчи «на вылет» начнутся 29 февраля и закончатся 29 апреля.
В сезоне 2023/24 в КХЛ будет действовать система перекрестного плей-офф. По ней команды Запада смогут сыграть с командами Востока до финала Кубка Гагарина.
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