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Определились все участники розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина сезона 2023/24

21:42, 20.02.2024

После матча нижнекамского «Нефтехимика» с минским «Динамо» определились все участники розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина в сезоне 2023/24.

Список участников Кубка Гагарина выглядит следующим образом:

  1. Западная конференция:
    СКА (Санкт-Петербург), «Динамо» (Москва), «Локомотив» (Ярославль), «Спартак» (Москва), «Северсталь» (Череповец), «Торпедо» (Нижний Новгород), ЦСКА (Москва), «Динамо» (Минск),
  2. Восточная конференция:
    «Авангард» (Омск), «Металлург» (Магнитогорск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Ак Барс» (Казань), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Трактор» (Челябинск), «Лада» (Тольятти), «Амур» (Хабаровск).

    Матчи «на вылет» начнутся 29 февраля и закончатся 29 апреля.

    В сезоне 2023/24 в КХЛ будет действовать система перекрестного плей-офф. По ней команды Запада смогут сыграть с командами Востока до финала Кубка Гагарина.

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    Олег Исаков
    СпортХоккей
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