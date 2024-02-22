В двух районах Казани изымут земли под аварийными домами
В Казани изымут для муниципальных нужд четыре земельных участка, на которых расположены аварийные многоквартирные дома. Они находятся в Приволжском и Кировском районах города. Решение принято исполкомом города.
Власти города изымут следующие участки:
- земельный участок, кадастровый номер 16:50:080212:1609, площадью 2530 кв.м, занимаемый жилым домом №56 по ул.Авангардной;
- земельный участок, кадастровый номер 16:50:080212:1581, площадью 2631 кв.м, занимаемый жилым домом №52 по ул.Авангардной;
- земельный участок, кадастровый номер 16:50:080212:1580, площадью 2187 кв.м, занимаемый жилым домом №50 по ул.Авангардной;
- земельный участок, кадастровый номер 16:50:090104:25, площадью 1923,0 кв.м, занимаемый многоквартирным домом №7 по ул.Адмиралтейской.
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