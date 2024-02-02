В Зеленодольске заложили два «Метеора» для Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На территории «Зеленодольского завода им. Горького» заложили строительство двух скоростных пассажирских судов «Метеор-2020» проекта 03830. Они предназначены для Татарстана, сообщает пресс-служба предприятия.

Суда обладают новой самостабилизирующейся крыльевой системой, которые увеличивают мореходность на 20—30% и снижают на 40—50% перегрузки и ускорение при движении на волне. Каждый «Метеор-2020» оборудован 120 пассажирскими креслами.

Сейчас в Татарстане используют два таких «Метеора». Первый носит название «Михаил Девятаев», а второй — «Муса Джалиль».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Глава АО «Флот Республики Татарстан» Роман Лизалин в декабре рассказывал, что организация намерена заказывать строительство новых судов за пределами республики. Он говорил о планах создания речного транспорта в нижегородском Центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева и на Костромском судомеханическом заводе.



У «Флота РТ» сейчас есть только три судна старого поколения, которые осуществляют внутриреспубликанские перевозки, и новые «Метеоры», предназначенные для межрегиональных перевозок. Из-за нехватки кораблей компания решила отложить запуск перевозок между Казанью и Самарой до 2025 года.

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Айрат Назипов