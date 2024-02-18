В Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля произошел потоп

Фото: предоставлено realnoevremya.ru очевидцами

В Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля произошел потоп. Об этом «Реальному времени» рассказали очевидцы.

Первый этаж здания залило водой. По предварительным данным, причиной потопа стал прорыв водопровода. Зрителей эвакуировали. Очевидцы предполагают, что вода лилась с верхних этажей здания.



предоставлено realnoevremya.ru очевидцами

Сегодня в 18.00 в Театре оперы и балета в рамках Шаляпинского фестиваля должна была состояться опера «Турандот». Из-за потопа ее отменили. Театр обещал вернуть деньги за билеты, добавив, что спектакль отменен «по техническим причинам». Перенос спектакля невозможен, так как в нем участвуют приезжие звезды оперы.



— Причина потопа уже устраняется. В самое ближайшее время коллеги оценят причиненный ущерб и необходимое время для полного восстановления после потопа, — заверили в пресс-службе Минкульта Татарстана 18 февраля в 19.42.

Напомним, сейчас в Казани проходит очередной Шаляпинский фестиваль. Его открыла опера Глинки «Жизнь за царя». А 13 февраля, в день рождения Федора Шаляпина, в Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля впервые вручили Республиканскую Шаляпинскую премию.



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Галия Гарифуллина