Гандбольный клуб «Зилант» одержал победу над «ЦСКА-2 МССУОР №2»
Казанский клуб «Зилант» обыграл «ЦСКА-2 МССУОР №2» в Высшей лиге чемпионата России по гандболу. Матч завершился со счетом 31:41 в пользу команды из столицы Татарстана.
Казанцы лидировали на протяжении всей игры.
Следующий матч «Зиланта» состоится 9 марта в Казани. Гандбольный клуб встретится с командой «МССУОР №2 — Академия».
4 февраля казанский клуб обыграл «ДГТУ-Лидер». Тогда счет составил 46:34 в пользу «Зиланта».
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