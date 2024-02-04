Гандбольный клуб «Зилант» одержал победу над «ДГТУ-ЛИДЕР»
Казанский гандбольный клуб «Зилант» обыграл «ДГТУ-ЛИДЕР» в матче чемпионата России по гандболу.
Счет составил 46:34 в пользу команды из столицы Татарстана.
В следующий раз казанский гандбольный клуб встретится с ЦСКА-2 МССУОР №2. Игра пройдет 17 февраля.
Напомним, вчера «Зилант» также победил «ДГТУ-ЛИДЕР». Встреча в Казани завершилась счетом 27:20.
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