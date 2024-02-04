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Гандбольный клуб «Зилант» одержал победу над «ДГТУ-ЛИДЕР»

16:43, 04.02.2024

Казанский гандбольный клуб «Зилант» обыграл «ДГТУ-ЛИДЕР» в матче чемпионата России по гандболу.

Счет составил 46:34 в пользу команды из столицы Татарстана.

В следующий раз казанский гандбольный клуб встретится с ЦСКА-2 МССУОР №2. Игра пройдет 17 февраля.

Напомним, вчера «Зилант» также победил «ДГТУ-ЛИДЕР». Встреча в Казани завершилась счетом 27:20.

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Галия Гарифуллина
Спорт Татарстан
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