Верховный суд рассмотрит иск Надеждина из-за отказа ЦИК в регистрации

Бывший депутат Госдумы Борис Надеждин подал в Верховный суд иск для оспаривания решения центральной избирательной комиссии (ЦИК) об отказе в регистрации кандидатом на выборах. Об говорится на сайте политика.

Заседание по иску назначили на 21 февраля.



Напомним, ЦИК России отказала Борису Надеждину в регистрации кандидатом в президенты. Действительными признаны 95 587 подписей в поддержку Надеждина из почти 105 тысяч, что не позволяет зарегистрировать его на выборах.

— Ожидаемое решение, никаких претензий к ЦИК нет, есть претензия к законодателям, — сказал тогда Надеждин, добавив, что пойдет оспаривать решение в Верховный суд.



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Галия Гарифуллина