«Подозревается в уклонении от уплаты налогов»: Следком рассказал об уголовном деле главы «Ак Таша»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой мэрии Казани/ kzn.ru

СК заподозрил главу «Ак Таша» в уходе от налогов

Татарстанские следователи заподозрили руководителя фирмы в неуплате налогов на сумму более 677 млн рублей. По данным источников «Реального времени», речь идет о главе строительной империи «Ак Таш» Газинуре Ахметове.

По версии следствия, директор ООО «СМК «Ак Таш» вносил в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 14 контрагентами. Это происходило в период с 2017 по 2019 год.

Раскрыть махинации удалось благодаря совместной работе с сотрудниками УЭБиПК МВД и Управления Федеральной налоговой службы по РТ.



Татарстанские следователи заподозрили руководителя фирмы в неуплате налогов на сумму более 677 млн рублей. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Следком прокомментировал «уголовку» на Газинура Ахметова



«Реальное время» уже рассказывало о возбуждении уголовного дела, материалы которого были использованы налоговиками в гражданском споре с Газинуром Ахметовым. Расследование Следкома шло параллельно с процессом в арбитраже — налоговики хотят обанкротить две принадлежащие строителю компании за долги на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей.

Сообщая сегодня о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму в 677 млн рублей, следователи также рассказали об этом уголовном деле: «Ранее в отношении мужчины, также являющегося директором ООО «СФ «Ак Таш» возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов на сумму более 284 млн рублей».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дело возбудили по итогам налогового разбирательства и судебного спора, в котором налоговики указывали на сокрытие от налогообложения части средств по госконтрактам — путем заключения притворных сделок и на существование целой группы компаний родственников Ахметова, включая его супругу и детей.

Обе фирмы строителя в течение последних 5 лет стабильно работали в «плюс», оставаясь прибыльными, правда, выручка и чистая прибыль у них неуклонно сокращались.

Подробности о долговом бремени, разбирательстве ФНС, уголовном преследовании и новом московском бизнесе застройщика, спасавшего дольщиков «ФОНа» в обмен на федеральные земли и сдавшего новую татарстанскую инфекционку, — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов