В Казани «Ак таш» достроит «фоновский» долгострой в ЖК «Молодежный» к концу месяца

Работы в первом доме проблемного «фоновского» ЖК «Молодежный» в Казани на Ноксинском спуске завершатся к концу сентября. Сдвиг даты окончания работ на 10 дней позже связан с задержкой поставки оборудования.



В настоящее время в здании идет установка лифтов, завершаются фасадные работы, благоустраивается придомовая территория.

«Сейчас полностью завершены малярные работы. Начали монтировать лифты, во вторник заканчивают фасад, на двух этажах осталось завершить работы по витражам, также на 2-3 этажах — уложить плитку», — сообщил на выездном совещании представителю исполкома директор ООО «Ак таш» Газинур Ахметов.

Завершить благоустройство и убрать заборы, по его словам, планируется на следующей неделе, передает пресс-служба мэрии Казани.

ЖК «Молодежный» включает пять домов. Из них на сегодня сданы два, еще на двух объектах ведутся работы. К достройке 20-этажного первого дома ЖК «Ак таш» приступил осенью прошлого года. Параллельно ООО «ГК «СК Строй» были начаты работы во втором 14-16-этажном доме — сейчас работы на нем проводит также «Ак таш». Пятый дом ЖК уже несколько лет находится на этапе свай.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Татарстана создает региональный Фонд защиты прав дольщиков.