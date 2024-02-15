Лучники на лыжах и средневековые рыцари: в Казани впервые пройдет фестиваль «Кыш Батыр. Не просто Зимние игры»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце февраля, на следующий день после празднования Дня защитника Отечества, в столице Татарстана впервые пройдет спортивно-исторический фестиваль «Кыш Батыр. Не просто Зимние игры», хотя само мероприятие будет уже третьим по счету.

Как рассказала заместитель председателя Государственного комитета РТ по туризму Анастасия Софьина на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» в преддверии этого события, до нынешнего года площадкой для «Кыш Батыра» был древний Болгар. Но после некоторого перерыва было принято решение масштабировать фестиваль и перенести в Казань.

— Идея фестиваля появилась в 2017 году, когда Болгарский музей-заповедник представлялся на премии Russian Event Awards. Необходимо было, чтобы на площадке было много мероприятий. Тогда мы с группой инициативных товарищей придумали зимнее мероприятие, — рассказал исполнительный директор ООО «Путешествие в прошлое» Алексей Кокурин.

По его словам, музейщики были полны скепсиса и не верили, что кто-то зимой поедет в Болгар ради такого сейшена. Однако уже первый фестиваль в феврале 2018 года собрал порядка 2 тысяч гостей и 350 участников.

— Основной темой фестиваля был исторический биатлон, и к нему совсем немножко добавились спортивные лыжи, потому что для людей было непонятно, что такое исторический биатлон, с чем его едят. На самом деле есть такой вид спорта — ачери-биатлон: на спортивных лыжах, в спортивных костюмах действующие спортсмены бегают дистанции. Но вместо винтовки стреляют из лука. Мы к этому отношения не имели, но решили, что раз мы занимаемся реконструкцией и много клубов есть, то почему бы нам зимой не на мечах побиться, а посоревноваться в других дисциплинах. Так и появился «Кыш Батыр». Бегали на деревянных лыжах, в исторических костюмах. А рядом с нами на других дистанциях бегали профессиональные лыжники, — вспомнил Кокурин.

По его словам, в Казани будет не просто реконструкторский фестиваль, зимний фестиваль, а именно спортивно-семейный, куда можно прийти и с семьей, и лично.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

— Выбрать для себя 16 дистанций, которые интересны, принять участие. Дистанции разнообразные: есть чисто спортивные, которые ориентированы на любителей лыжных гонок, на профессионалов лыжных гонок. Это дистанции 3 и 5 км у мужчин и женщин. У юношей и девушек тоже 3 и 5 км. Есть дистанции для совсем маленьких — от 7 до 9 лет, есть от 10 до 12. Есть дистанции спортивные, но с включением исторических рубежей, где надо будет стрелять из лука или арбалета, метать копья или топор, в зависимости от дистанции. Есть и чисто реконструкторские, исторические дистанции. Они более сложные в плане огневых рубежей, но чуть-чуть попроще по длине дистанции — бежать на лыжах, широких, без палок, в историческом костюме — это для зрителей интересно и весело, но для участников представляет большую трудность, — объяснил организатор.

Исторический инвентарь организаторы обещают выдавать участникам непосредственно на огневых точках.

Они ожидают не менее 200 участников-спортсменов и реконструкторов, но готовы принять «и 500, и 1 000».

Кроме того, как и на любом другом фестивале, будут площадки с мастер-классами.

— Раз это зима, то будет больше интерактивов. Мелкой моторикой зимой сложно заниматься на улице. Будут, конечно, и ювелирные, и кузнечные, кожевенные мастерские, но больше будет спортивных мастер классов на поддержание адреналина, радости, — рассказал Кокурин.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

А еще будут рыцари и прекрасные дамы, в которых могут превратиться все желающие, даже те, кто только начал ходить.

— Мы, как и на всех наших фестивалях, выставляем большую площадку, посвященную средневековым боям. У нас в Татарстане это все дело развивается. В Казани появилась школа средневекового исторического боя, развиваются секции в Нижнекамске, Набережных Челнах, Зеленодольске. Их участники помогают делать площадку, на которой любой желающий, пришедший даже с самым маленьким ребенком... вот умеет он ходить, и мы уже можем дать ему пластиковый меч, пластиковую защиту, и он может попытаться на свою радость посражаться с папой, с мамой или с такими же детьми. В течение всего фестиваля будет работать площадка рыцарского боя, — пообещал Кокурин, добавив, что если погода будет позволять, то будут и снежки, и снежные крепости.

Для удобства тех, кто придет на фестиваль на территории Горкинско-Ометьевского леса, установят указатели тематических площадок и спортивных дистанций.

Галия Шакирова