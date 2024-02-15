Для жителей Зеленодольска проведут трансляцию открытия «Игр будущего»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В зеленодольском молодежном центре «Порт» пройдет трансляция открытия Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Об этом «Реальному времени» сообщил куратор фиджитал-центра города Сергей Устинов.

Церемония открытия «Игр будущего» пройдет 21 февраля в выставочном центре «Казань Экспо». Трансляция в Зеленодольске начнется в 19.00. По словам Устинова, посмотреть ее в МЦ «Порт» смогут все желающие горожане. В других городах Татарстана подобные мероприятия пока не запланированы, отметил он.

— Фиджитал-спорт — это одна из новых веток развития спорта Зеленодольска в новом формате, где все желающие могут стать частью большого события, — подчеркнул Устинов.



Напомним, к продаже были доступны только 10% билетов на открытие турнира по фиджитал-спорту.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Участие в «Играх будущего» уже подтвердили 277 команд, которые насчитывают более двух тысяч участников. Соревнования пройдут с 19 февраля по 3 марта по 21 инновационной дисциплине, среди которых фиджитал-футбол, хоккей и баскетбол, единоборства, битвы роботов, гонки дронов и так далее. Участники будут бороться за призовой фонд в размере 10 миллионов долларов.

Всего для соревнований задействуют 10 объектов, расположенных в Казани, Иннополисе и «Сириусе». Одной из площадок «Игр будущего» станет Казанский цирк. Он впервые будет использоваться для спортивного мероприятия.



Сегодня ночью в столицу Татарстана прибыли первые фиджитал-спортсмены, которые примут участие в турнире. Они будут состязаться в дисциплине Dota 2 и фиджитал-хоккее. В Казань прибыли 124 спортсмена из 13 стран: Перу, Боливии, США, Канады, Мексики, Латвии, Эстонии, Аргентины, Бразилии, Ирана, Турции, Малайзии и Индонезии.

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Галия Гарифуллина