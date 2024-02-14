Только 10% билетов продавали на церемонию открытия «Игр будущего»

Только 10% от всех билетов было доступно к продаже на церемонию открытия «Игр будущего», сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов. Мероприятия пройдут в новом павильоне МВЦ «Казань Экспо», вместимость которого 3 000 человек. Леонов пояснил, что это связано с необходимостью разместить на церемонии всех игроков, тренеров и приглашенных гостей.

Всего в «Играх будущего» примут участие 277 команд со всего мира. Они насчитывают 2 500 человек. Одним из приглашенных гостей станет футболист Андрей Аршавин.

Кроме того, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», Владимир Леонов рассказал, что фиджитал-спорт могут внедрить в образовательные программы. Он же уточнил, что в рамках «Игр будущего» Казанский цирк впервые используют для проведения спортивных мероприятий.

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Александр Старшинов